В Москве за сутки выявили 3 413 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за последние сутки выявили 3 413 случаев коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В больницы попали еще 154 человека, перебороть болезнь сумели 2 868. При этом 12 граждан за сутки скончались.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что факт утечки коронавируса из лаборатории института в китайском Ухане, если такой действительно был, подтвердить невозможно. По ее словам, России ничего неизвестно о том, что уханьские институты вели какие-либо запрещенные исследования.

Так в МИД РФ отреагировали на заявление ФБР США, где заявили, что ведомство считает наиболее вероятным источником пандемии COVID-19 лабораторный инцидент в Ухане.



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