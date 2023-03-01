В России за сутки выявили 13 438 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России зарегистрировали 13 438 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За 24 часа госпитализировали 1 950 человек, что на 5% меньше, чем накануне. Из-за последствий коронавируса скончались 37 пациентов, выздоровели 16 557 человек.

С начала пандемии в России было выявлено 22 285 908 случаев заболевания, выздоровели 21 631 409 человек, скончались 396 137.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что факт утечки коронавируса из лаборатории института в китайском Ухане, если такой действительно был, подтвердить невозможно. По ее словам, России ничего неизвестно о том, что уханьские институты вели какие-либо запрещенные исследования.

Так в МИД РФ отреагировали на заявление ФБР США, где заявили, что ведомство считает наиболее вероятным источником пандемии COVID-19 лабораторный инцидент в Ухане.



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