Сварщик, архитектор и электромеханик стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в марте стали сварщик, архитектор и электромеханик. Специалистам предлагают от 250 до 300 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на сервис "Работа.ру".

"Одну из самых высоких заработных плат предлагают сварщику на производстве в Новокуйбышевске – до 300 тысяч рублей. Среди обязанностей сотрудника: выполнение работ ручной дуговой сваркой с последующим контролем качества", – говорится в сообщении.

По данным сервиса, столько же сможет получать главный архитектор в Казани. В его обязанности войдут организация градостроительного анализа земельных участков, эскизное проектирование объектов строительства и их разработка и другое.

Заработную плату от 260 тысяч рублей предложили специалисту на позицию Senior iOS developer в Москве. Работнику предстоит курировать проекты онлайн-кинотеатра.

В перечень также вошла вакансия электромеханика в Петропавловске-Камчатском. Специалисту этой профессии предлагают до 250 тысяч рублей. Работнику предстоит поддерживать исправное состояние оборудования, инструктировать других сотрудников, руководить бригадой электромонтеров и другое.

От 200 тысяч рублей предлагают специалисту по недвижимости в Краснодаре. В критериях указали, что кандидат должен иметь высшее образование и опыт на аналогичной должности не менее 3 лет. Такую же оплату труда предлагают и в Петербурге.

Ранее гендиректор сервисной компании Coleman Group, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения "Опоры России" Сергей Анисимов рассказал, что работодатели Москвы стали охотнее приглашать на работу молодых женщин. По его словам, существенную роль в этом сыграла мобилизация.

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