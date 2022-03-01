В Москве за сутки госпитализировали 359 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 359 человек с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

На ИВЛ находятся 364 пациента. При этом выздоровели за сутки 5 673 человека. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 487 594.

За минувшие 24 часа выявлено 2 066 новых случаев заражения вирусом, скончались 84 человека.

В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 99,8% больше показателя предыдущего дня.

Ранее врач общей практики Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром формируется не только у пациентов, переболевших в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно. По его словам, на перенесенную болезнь указывают конъюнктивит, нарушения вкуса и обоняния.

