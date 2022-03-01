В РФ за сутки госпитализировали 12 753 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с коронавирусной инфекцией, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 99,8% больше показателя предыдущего дня.
Число госпитализаций снизилось в семи регионах страны, в 78 субъектах оно увеличилось.
Выздоровели за минувшие 24 часа 172 813 человек, это на 48% больше по сравнению с 28 февраля. При этом скончались 786. За сутки в РФ выявили 97 333 новых случая коронавируса.
В Санкт-Петербурге подтвердили 3 421 случай коронавируса, в Свердловской области – 4 844, в Самарской области – 4 126, в Новосибирской области – 3 591, в Пермском крае – 3 493, в Башкирии – 3 391, в Нижегородской области – 2 989, в Воронежской области – 2 110, в Ростовской области – 2 668, в Алтайском крае – 2 476, в Челябинской области – 2 587, в Москве – 2 066.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала основные симптомы постковидного синдрома при "Омикроне".
Эксперт отметила, что переболевшие этим штаммом коронавируса пациенты жалуются на слабость, головные боли, головокружения, ухудшение памяти, повышение или понижение артериального давления, нарушение пищеварения.
В столице стабильно снижается число новых случаев заражения COVID-19
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