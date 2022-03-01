Эпидемиолог рассказала о постковидном синдроме у переболевших "Омикроном"

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Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала основные симптомы постковидного синдрома при "Омикроне".

Эксперт рассказала РИА Новости, что переболевшие этим штаммом коронавируса пациенты жалуются на слабость, головные боли, головокружения, ухудшение памяти, повышение или понижение артериального давления, нарушение пищеварения.

Руженцова добавила, что иногда пациенты также жалуются на нарушение вкуса или восприятия запахов.

Помимо этого, специалист подчеркнула, что у переболевших "Омикрон"-штаммом постковидный синдром проявляется реже, чем у других пациентов. Она отметила, что тяжесть течения зависит не только от штамма, но и от общего состояния здоровья, иммунного ответа и правильности лечения.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что постковидный синдром отмечают у почти 80% переболевших коронавирусом. Большинство принявших участив в опросе россиян рассказали о потере вкуса и обоняния. Также люди жалуются на слабость, бессонницу, тревожность, депрессию и отдышку при физических нагрузках.