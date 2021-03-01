В России выявили 11 571 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 11 571 новый случай коронавируса. При этом 1 385 случаев были без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
В Москве зафиксировали 2 097 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 943, в Московской области – 629, в Нижегородской области – 386, в Воронежской области – 293.
Всего в России зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Ненецком автономном округе и Республике Тыва – 0 и 0,04% соответственно.
За сутки в РФ из-за последствий коронавируса умерли 333 человека, выздоровели 11 277 пациентов.
Накануне в Роспотребнадзоре назвали число россиян, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, речь идет о числе между 8 и 9 миллионами граждан страны.
Антитела к коронавирусу выработали только 10% населения планеты
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