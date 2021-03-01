Вильфанд предупредил россиян о частых погодных переменах в марте

Фото: РИА новости/Михаил Воскресенский
Для марта 2021 года будут характерны частое чередование теплой и холодной погоды и периоды с осадками и без них. Об этом сообщает РИА Новости.
"По всей территории страны месяц ожидается неоднородным с частой сменой теплых и холодных эпизодов, с частой сменой сухих периодов и периодов выпадения осадков в разном виде", – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сильные осадки прогнозируются в Бурятии и Забайкальском крае. При этом в Сибири ожидается их дефицит.
Как заявил специалист, несмотря на погодные колебания, температурный фон будет держаться около нормы. Показатели ниже ключевых значений возможны на севере Урала и Западной Сибири, а также на северо-востоке европейской части России и севере Средней Сибири.
Кроме того, Вильфанд назвал регионы, где погода будет немного теплее нормы. Это Алтайский край, Омская и Новосибирская области, а также Поволжье и некоторые другие участки страны.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, на европейской части России предстоящая неделя будет аномально теплой – в среднем температурные значения будут выше на два – пять градусов. К выходным ожидается смещение в сторону аномально низких отметок – отрицательная температура ночью, около ноля в дневные часы.
Как предположила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в Москве до апреля продержится слякотная погода. По ее мнению, снег в столице не сойдет до конца марта, но при теплом апреле может оперативно растаять.
В Москве наблюдается нестабильная погода
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