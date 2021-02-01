Более 1,5 млрд долларов заблокировано на зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Более 1,5 миллиарда долларов остались заблокированными на иностранных счетах российского предпринимателя, главы группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга в результате введения санкций со стороны США.
Как рассказал бизнесмен в интервью Forbes, теперь воспользоваться этими средствами он может только после разрешения министерства финансов США, которое не дает его вне зависимости от обозначенных в запросе целей.
"Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах, – несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" – отметил Вексельберг.
Он уточнил, что под санкции попали не только заграничные проекты, но и российские. Среди них множество культурных и благотворительных инициатив "Реновы", которые пришлось приостановить.
В 2018 году Минфин США расширил санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них оказались "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова" и "Газпром Бурение". Кроме того, санкции затронули бизнесменов Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Кирилла Шамалова и Виктора Вексельберга.
Позднее Минфином США были заморожены банковские счета Вексельберга и Дерипаски на Кипре.
В США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга
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