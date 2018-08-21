Минфин США сообщил о заморозке кипрских счетов Дерипаски и Вексельберга

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Банковские счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре заморозили после того, как Минфин США внес их в санкционный список.

Об этом говорится в тексте вступительного слова заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, который подготовили к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США, передает ТАСС.

Как подчеркивается, власти США оказывали давление на Кипр, чтобы урегулировать вопрос "значительных объемов подозрительных российских средств и инвестиций", которые проходят через банковскую систему острова.

По данным министерства финансов США, Дерипаска потерял половину состояния из-за ограничительных мер. Состояние Вексельберга сократилось на три миллиарда долларов.

В начале апреля США внесли в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В перечень попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг, а также компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова" и "Газпром Бурение".