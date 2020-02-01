В России вступили в силу новые правила увольнения

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С 1 февраля 2020 года в России вступили в силу новые стандарты Министерства труда и социальной защиты населения в отношении увольнений сотрудников. Об этом сообщают "Известия".

По новым правилам, работодателей обяжут выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В соответствующем документе будет содержаться информация о длительности работы – это аналог выписки из традиционной трудовой книжки.

В перспективе в РФ планируют ввести систему электронных трудовых книжек. Закон о новом формате работы подписал президент России Владимир Путин, соответствующие изменения вступили в силу с 1 января.

Тем, кто уже занят в трудовой деятельности, до 31 декабря 2020 года предоставят выбор между электронной и бумажной версией документа. При этом те, кто начнет работать в 2021 году, смогут претендовать только на цифровую трудовую книжку.

Сообщалось, что справку о трудовой деятельности теперь можно получить в центрах госуслуг "Мои документы". Данная возможность вошла в перечень услуг, которые предоставляются по принципу одного окна.

