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Общество

11:17

Справку о трудовой деятельности можно будет получить в центрах госуслуг

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности по принципу "одного окна" в центрах госуслуг. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно распоряжению, "перечень госуслуг, которые предоставляются по принципу "одного окна" в МФЦ, дополнен новой услугой – "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете".

Раньше сведения о трудовой деятельности можно было получить в Пенсионном фонде, а теперь справку можно получить как в любом отделении ПФР, так и в центрах "Мои документы".

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ранее рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, который предполагает проведение с 1 апреля по 31 декабря эксперимента по ведению работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками.

Согласно документу, участие в эксперименте добровольное. Работодатель сам определит перечень электронных документов и будет вести их за свой счет. Дублирование документов на бумажном носителе не предполагается.

В декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. После вступления закона в силу работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. В электронной трудовой книжке будет содержаться вся предусмотренная законодательством информация.

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