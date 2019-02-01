Подмосковные врачи провели сложнейшую операцию на руке

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Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы спасли руку пациента, попавшего в ДТП. Они пересадили пострадавшему его собственную кость, сообщает Агентство "Москва".

В результате аварии пациент лишился фрагментов костей предплечья. Хирурги одномоментно выполнили три оперативных вмешательства, установив титановую пластину и трансплантат из собственной кости пострадавшего.

Операции прошли успешно. Пациент в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в больнице. Ему предстоит следующая операция.

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