ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью

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Всемирная организация здравоохранения внесла компьютерную игроманию в перечень опасных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленную версию Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

В материале отмечается, что осуществление такой деятельности в чрезмерном количестве является новым видом психического расстройства.

В ВОЗ уточнили, что на наличие данного отклонения может указывать то, что в течение года у человека наблюдались симптомы игрового расстройства, которые отрицательно сказались на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие сферы жизни.

Соответствующий диагноз может поставить только обученный профессионал-медик. В материале сказано, что не разрешается делать выводы о данном отклонении у членов семьи или друзей, опираясь на личное мнение.

Ранее президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм. По его мнению, необходимо поставить фильтры и сделать персонифицированный доступ к некоторым ресурсам в Сети, в том числе к играм с убийствами. Он также отметил, что вредоносные игры не должны быть в прямом доступе, поскольку влияют не только на психику детей, но и взрослых превращают в игроманов.