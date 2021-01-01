Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщили в столичном Оперштабе.

"В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом", – отметили в ведомстве.

Общая численность умерших от COVID-19 в столице составила 11 280 человек. В Оперштабе напомнили, что в случае наличия любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

По последним данным, в столице обнаружили 6 566 новых случаев коронавируса. 1 697 заболевших COVID-19 были госпитализированы. Сообщалось, что 560 человек находятся на аппарате ИВЛ.

Ранее москвичам ответили на основные вопросы по вакцинации от коронавируса. В частности, столичным жителям рассказали о противопоказаниях для получения прививки, о применении препарата получившим плацебо во время испытаний, а также о том, как можно записаться на вакцинацию.