Врач назвал "зимний" способ защиты от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Главный внештатный специалист по медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что для лучшей защиты от коронавируса под зимние перчатки из шерсти или трикотажа следует надевать латексные.
По его словам, зимние или строительные перчатки – самые неэффективные, так как у них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты.
Кроме того, после использования такие перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова.
"Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных", – сказал Тяжельников в интервью Агентству "Москва".
Врач также указал, что лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки, поскольку они обладают необходимыми защитными свойствами.
При этом специалист напомнил, что у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами.
В этой связи Тяжельников отметил, что "иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин".
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев ранее допустил, что зимние перчатки могут снизить риск заражения коронавирусом.
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