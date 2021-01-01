Врач назвал "зимний" способ защиты от коронавируса

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Главный внештатный специалист по медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что для лучшей защиты от коронавируса под зимние перчатки из шерсти или трикотажа следует надевать латексные.

По его словам, зимние или строительные перчатки – самые неэффективные, так как у них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты.

Кроме того, после использования такие перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова.

"Если цель не только согреться, но и защитить руки, то следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных", – сказал Тяжельников в интервью Агентству "Москва".

Врач также указал, что лучше всего использовать латексные или нитриловые перчатки, поскольку они обладают необходимыми защитными свойствами.

При этом специалист напомнил, что у некоторых людей латекс может вызывать аллергию, и он не выдерживает обработки некоторыми химическими составами.

В этой связи Тяжельников отметил, что "иногда можно воспользоваться даже одноразовыми целлофановыми перчатками, если, например, вам надо зайти в магазин".

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев ранее допустил, что зимние перчатки могут снизить риск заражения коронавирусом.