Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/
В ближайшие часы в Москве и Московской области усилится ветер, его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС.
Такие погодные условия сохранятся до конца дня.
Спасатели предупредили о возможном повреждении деревьев, слабо укрепленных конструкций и линий электропередачи. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья, а водителям оставлять автомобили в безопасных местах.
1 января в столице будет облачно, пойдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 0... -5 градусов. Будет – северо-западный.
Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.