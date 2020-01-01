Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/

В ближайшие часы в Москве и Московской области усилится ветер, его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду, сообщили в столичном главке МЧС.

Такие погодные условия сохранятся до конца дня.

Спасатели предупредили о возможном повреждении деревьев, слабо укрепленных конструкций и линий электропередачи. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья, а водителям оставлять автомобили в безопасных местах.

1 января в столице будет облачно, пойдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 0... -5 градусов. Будет – северо-западный.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.