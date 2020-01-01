Снег и до пяти градусов мороза ожидается в Москве 1 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 1 января.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем погоду станет определять промежуточный гребень антициклона.

Максимальная температура воздуха составит – от 0 до минус 5 градусов. Будет дуть северо-западный ветер, местами порывами до 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.

Ранее отмечалось, что холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7-8 градусов со знаком минус, зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6-8 градусов.