Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

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В столице в ближайшее время с сохранением до 15:00 2 января ожидаются снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, снег, местами метель, гололедица", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что первая неделя 2019 года в столице будет облачной и снежной с небольшим морозом. В некоторые дни будет ветрено.

Синоптики прогнозируют также колебания атмосферного давления, однако ближе к концу будних дней оно придет в норму. В выходные в Москве начнет холодать.

Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха в Москве за 2018 год на 1,6 градуса превысила климатическую норму. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.