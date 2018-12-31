Средняя температура в Москве за 2018 год превысила климатическую норму

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Средняя температура воздуха в Москве за 2018 год на 1,6 градуса превысила климатическую норму. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.

Также Тишковец дал прогноз погоды на 31 декабря. В последний день 2018 года в столице будет облачно, пройдет небольшой снег, скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. В Москве ожидается минус 4 градуса, в Подмосковье – минус 6. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба.

В первую неделю нового года синоптики прогнозируют в столице облачную и снежную погоду с несильным морозом. 1 января ожидается облачная погода с небольшим снегом. Столбики термометров ночью опустятся до -7 градусов, по области – до -9. Днем потеплеет до -3...-5 градусов в Москве и до -2...-7 в Подмосковье.

