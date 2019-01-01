До 7 градусов мороза ожидается в Москве 1 января

В первый день 2019 года в Москве ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха составит до 7 градусов мороза. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Под влиянием обширного атлантического циклона местами пройдет небольшой снег. Ожидается облачная погода с максимальной температурой воздуха от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от 7 до 2 градусов мороза – в Подмосковье", – говорится в сообщении.
Ветер юго-западный. Во второй половине дня его порывы могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
В среду, 2 января, влияние циклона на погоду усилится, и столица окажется в его теплом секторе. Облачная погода и снег сохранятся, однако усилится южный порывистый ветер. Его скорость может достигать 11 метров в секунду. Ночная температура в Москве 2 января достигнет -4...-6 градусов, а по области – -3...-8. Днем – -1...-3 и до -5 соответственно.
Примерно такая же погода останется в четверг. В пятницу циклон начнет уходить на восток: погода будет облачной, местами небольшой снег.
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