Столичная сборная стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные студенты колледжей и московские школьники показали высокие результаты на втором этапе финала всероссийского чемпионата "Профессионалы" в состязаниях по промышленным компетенциям, сообщает пресс-служба департамента образования и науки города Москвы.

"В этом году финал чемпионата "Профессионалы" впервые проходит в три этапа в разных городах России. Старт был дан в мае в Нижнем Новгороде, где соревновались специалисты в сферах ИТ и креативных индустрий. Теперь в Калуге сборная Москвы получила награды еще и в промышленных компетенциях", – цитирует пресс-службу портал мэра и правительства столицы.

Всего на втором этапе общероссийского конкурса соревновались свыше 230 участников со всей России и некоторых иностранных государств. Уточняется, что на этапе в Калуге столичная сборная завоевала шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали, а всего по итогам двух этапов столичная команда в сумме получила 26 медалей.

"Заключительный этап чемпионата пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге, где будут подведены итоги всего сезона", – добавили в пресс-службе.

На соревнованиях в Калуге столицу представляли 18 участников из 13 школ и колледжей, которые ранее победили или стали призерами городских межрегиональных этапов. Они состязались по 18 направлениям, включая оптоэлектронику, промышленную робототехнику, инженерный дизайн, нейросети и большие данные, а также пожарную безопасность и спасательные работы.

Например, лучшим в компетенции по внешнему пилотированию и использованию БПЛА стал студент столичного Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова Александр Малахов. Он сам запрограммировал задание, рассчитал время полета с учетом метеорологической обстановки и выполнил дистанционное пилотирование.

Первое место в номинации "Промышленный дизайн" получила Лидия Филионова из Московского колледжа архитектуры и градостроительства. Она представила 3D-модель проекта, который могут реализовать "уже завтра", добавили в пресс-службе. При этом студент Технического пожарно-спасательного колледжа имени В. М. Максимчука Дмитрий Урда победил в категории "Спасательные работы" за безупречное владение гидравлическим инструментом и альпинистским снаряжением.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что московские школьники завоевали медали на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. В составе российской команды на олимпиаду поехали 6 школьников, которые соревновались со сверстниками из 12 других стран. Все задания выполнялись ими на английском языке.

