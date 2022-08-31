Дистанционное обучение введут в 15 школах приграничных районов Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онлайн-обучение организуют с 1 сентября в 15 школах приграничных районов Брянской области из-за высокого уровня террористической опасности в регионе, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах шести муниципальных образований вводится дистанционное обучение", – написал глава региона.

Так, дистанционно будут учиться в пяти учреждениях Климовского района, трех школах Севского района, двух школах Суземского района, двух школах Погарска, а также в одной школе в Стародубском и одной – в Трубчевском районах области.

По словам Богомаза, одной из приоритетных задач в новом учебном году является обеспечение безопасности детей и работников образовательных организаций в приграничных населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что дистанционное обучение введут в 13 школах приграничных районов Курской области. Губернатор Роман Старовойт отмечал, что в ряде школ из приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях. Власти региона организуют перевозку учащихся.

Также сообщалось, что в школе-интернате поселка Теткино будет комбинированное обучение – 12 детей перейдут на онлайн-обучение, а еще 34 воспитанника временно будут находиться в Пенской школе-интернате.