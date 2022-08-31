В Госдуме призвали расширить перечень профессий среднего профессионального образования

08:25
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил перевести ряд специальностей высшего образования в категорию среднего профессионального звена. Соответствующее обращение он направил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, сообщает RT.
По словам Милонова, в настоящее время в России одновременно отмечается профицит специалистов с высшим образованием и дефицит граждан со средним специальным образованием.
"При внимательном изучении сферы высшего образования складывается впечатление, что некоторые предлагаемые специальности не дотягивают до академических стандартов", – сказал он.
Депутат полагает, что профессии менеджера торговой сферы и специалиста индустрии гостеприимства могут эффективно осваиваться в рамках среднего профессионального уровня обучения.
"В данной связи прошу вас оценить возможность проведения аудита номенклатуры специальностей и направлений высшей школы нашей страны на предмет "понижения" части специальностей до среднего профессионального звена", – указано в письме.
Милонов уверен, что реализация данной инициативы позволит укрепить систему высшего образования и упорядочить систему среднего специального образования, повысив его востребованность и престижность.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением предоставить гражданам РФ, проходящим обучение в вузах недружественных стран, право переводиться в российские вузы по желанию. Обращение с соответствующей инициативой он направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
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