В российских вузах может появиться курс "Обучение служением" – СМИ

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Минобрнауки РФ разработало методические рекомендации для вузов по реализации нового учебного модуля "Обучение служением". Данные рекомендации ведомство направило уже 100 образовательным учреждениям, пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что данный курс начнут преподавать в вузах уже с предстоящего учебного года. В рамках него студентам будет необходимо в том числе пройти практику, сдать курсовой проект и выпускную работу, продемонстрировав командную работу, лидерские качества, гражданскую идентичность, осознанность, профессионализм и ответственность.

Ожидается, что "Обучение служением" посредством решения некой социально значимой задачи поспособствует развитию у молодых россиян патриотизма и гражданственности, сформирует у них традиционные ценности.

Ранее в Минобрнауки заявили, что ведомством запланированы работы по расширению подготовки студентов в сфере беспилотных авиационных систем. Это должно позволить решить проблему недостатка соответствующих кадров. В министерстве заметили, что вузы РФ готовят инженеров и конструкторов БПЛА, обучают студентов пилотированию беспилотников.

