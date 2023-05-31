Сенатор поддержала идею создания учебника для СНГ о Великой Отечественной войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала предложение о разработке единого школьного учебника для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны, сообщает RT.

Она подчеркнула, что, когда принимаются огромные усилия, чтобы разрушить общую историю, важен единый подход для преподавания истории на всем пространстве СНГ.

По ее мнению, такой единый учебник, особенно касающийся Великой Отечественной войны, необходим как никогда, однако он обязательно должен отразить в себе, что это была победа многонационального советского народа.

"Необходимо, чтобы на его страницах отражалось, как те или иные народы Советского Союза принимали участие в разгроме фашизма", – заявила сенатор.

Гумерова призвала ученых, историков и педагогов приложить усилия к созданию такого учебника. Она считает, что он будет очень востребован.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разработать единый школьный учебник для стран бывшего СССР об истории Великой Отечественной войны и включить его в школьные программы государств – участников СНГ.

По ее словам, сегодня против России ведется информационная кампания, и распространение ложных сведений о ВОВ – один из ее приемов. При этом она обратила внимание на то, что почти во всех странах бывшего Советского Союза все еще сильна реальная историческая память о войне.

Депутат предложила создать межгосударственную комиссию по разработке единого школьного учебника под условным названием "Победа в Великой Отечественной войне: одна на всех". По ее мнению, такой проект окажет противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны.