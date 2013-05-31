Мастерская для творческой молодежи открылась в Москве

29 мая в Москве открылась творческая мастерская InnoГрафика – новая лаборатория прототипирования для молодежи, сообщает пресс-служба Центра инновационного развития Москвы.

Лаборатория оснащена современным цифровым оборудованием, а занятия с молодежью проводят дизайнеры, изобретатели и квалифицированные педагоги. Студенты и старшеклассники смогут воплотить там свои идеи в реальность. Занятия в лаборатории бесплатны.

Особенность новой мастерской состоит в том, что в ее работе особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию и изучению истории. Молодежь в лаборатории будет создавать макеты с сюжетами исторически значимых боевых сражений.

"Департамент науки Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства возлагает большие надежды на Центры молодежного инновационного творчества, – отметил глава департамента отметил Алексей Комиссаров. – Они не только помогают привлечь внимание юных изобретателей к науке, развить их творческие способности, но и дают возможность городу вырастить новое поколение ученых, инженеров и предпринимателей".

Первый Центр молодежного инновационного творчества был открыт в Москве в начале 2013 года на базе Московского государственного машиностроительного университета. В течение 2013 года планируют открыть еще 20 подобных центров.