Мария Воропаева: портфолио достижений школьника должно стать частью системы образования

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Портфолио достижений школьника, в котором будут отражены его успехи и оценки, должно стать частью системы образования. Об этом Агентству "Москва" сообщила руководитель проектных направлений Российского фонда мира Мария Воропаева.

"Глава Рособрнадзора на днях заявил, что в России может появиться портфолио ученика, в котором будут отражены его достижения и оценки. В 2018 году эту идею предложил Молодежный парламент при Государственной думе РФ, который в тот период я возглавляла. Рада, что наши идеи не пропали и, возможно, будут масштабироваться. Задача портфолио школьника – помочь выстроить критерии успешности. На их основе можно более эффективно выявлять гениальных физиков и математиков, талантливых историков и философов или будущих великих бизнесменов и политиков. Тех, кто прославит нашу Родину", – сказала Воропаева.

Она напомнила, что идею портфолио школьника предложили еще в 2018 году в Молодежной палате Госдумы. По задумке авторов инициативы, как рассказала Воропаева, высшие учебные заведения должны смотреть не только на баллы ЕГЭ, но и на другие успехи абитуриентов во время их обучения в школе.

"В ноябре 2019 года на научной конференции поддержка идеи портфолио прозвучала от мэра Москвы Сергея Собянина. Дискуссия в стране продолжилась и далее. А в столице уже в 2021 году на сервисе "Московской электронной школы" появилась возможность создать свое электронное портфолио", – добавила Воропаева.

Она также рассказала об идее Рособрнадзора.

"По мнению главы Рособрнадзора Анзора Музаева, как и первых разработчиков закона, портфолио школьника должно быть электронным. В нем будут фиксировать результаты обязательных всероссийских проверочных работ. Их школьники теперь пишут начиная с 4 класса. Кроме того, в портфолио включены все достижения ребенка в волонтерстве, искусстве, спорте и иных активностях. Таким образом, к выпускным классам можно будет составить объективную картину талантов и достижений ученика, его сильных сторон и его возможных профессиональных наклонностей", – сказала Воропаева.

Ранее сообщалось, что выпускники могут воспользоваться сервисом МЭШ и для выбора подходящего вуза. Автоподборка рекомендованных специальностей и университетов будет сформирована в том числе на основании результатов ЕГЭ. Это позволит москвичам сэкономить время на поисках подходящего учебного заведения.