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Общество

14:20

Широкомасштабная апробация ЕГЭ пройдет в российских школах 13 мая

образование общество

Фото: URA.RU/TAСС/Вова Жабриков

В российских школах 13 мая пройдет широкомасштабная апробация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по различным предметам, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он сообщил, что тренировочные экзамены ЕГЭ по информатике прошли уже на этой неделе.

"13 мая у нас пройдет широкомасштабная апробация уже по остальным предметам по готовности пунктов, по готовности видеонаблюдения, оборудования, организаторов. У нас уже будет окончательно подведен итог о готовности к экзаменам", – заявил Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что длинные майские каникулы не скажутся на результатах ЕГЭ.

По его мнению, выпускники в освободившееся время смогут сконцентрироваться на предметах, которые необходимы им для ЕГЭ, и позаниматься в спокойной обстановке.

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