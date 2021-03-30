Менделеевка будет сотрудничать с Российскими студенческими отрядами

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Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" и РХТУ имени Д. И. Менделеева подписали соглашение о сотрудничестве.

"Мы гордимся, что именно наш университет внес вклад в развитие славной традиции студенческих отрядов. Решение о расширении сотрудничества, которое закреплено в сегодняшнем соглашении, поможет менделеевцам не только проявить свои личные и профессиональные качества, но и получить практический опыт", – отметил ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

По словам командира Центрального штаба РСО Михаила Киселева, данное соглашение позволит не только вовлечь студентов РХТУ в студенческие отряды, но и создать новые направления, которые будут иметь отклик у молодежи.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать расширение программы туристического кешбэка для школьников и студентов.