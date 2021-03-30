Рособрнадзор намерен сделать бессрочными аккредитацию и лицензию вузов

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Аккредитация и лицензия для вузов могут стать бессрочными. Такую идею обсуждали на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела совещание с ректорами и проректорами вузов, на котором были представлены новые подходы к лицензированию и аккредитации образовательной деятельности. Новая модель разрабатывалась при активном участии профессионального сообщества, в процессе этой работы Рособрнадзор постарался максимально учесть пожелания вузов", – рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что по итогу новая модель должна отвечать актуальным мировым тенденциям. Музаев добавил, что она не должна препятствовать развитию отечественной высшей школы.

"Она не должна сдерживать развитие отечественной высшей школы, но при этом не должно страдать и качество получаемого образования. Нам нужно избежать ошибок 1990-х годов, когда открылись тысячи вузов и филиалов, которые просто торговали дипломами", – заявил Музаев.

Ранее Музаев заявил, что необходимо изменить аккредитационные требования. В настоящий момент специалисты согласовывают новый подход с правительством и администрацией президента.