Рособрнадзор намерен сделать бессрочными аккредитацию и лицензию вузов

11:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аккредитация и лицензия для вузов могут стать бессрочными. Такую идею обсуждали на совещании Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела совещание с ректорами и проректорами вузов, на котором были представлены новые подходы к лицензированию и аккредитации образовательной деятельности. Новая модель разрабатывалась при активном участии профессионального сообщества, в процессе этой работы Рособрнадзор постарался максимально учесть пожелания вузов", – рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.
Он подчеркнул, что по итогу новая модель должна отвечать актуальным мировым тенденциям. Музаев добавил, что она не должна препятствовать развитию отечественной высшей школы.
"Она не должна сдерживать развитие отечественной высшей школы, но при этом не должно страдать и качество получаемого образования. Нам нужно избежать ошибок 1990-х годов, когда открылись тысячи вузов и филиалов, которые просто торговали дипломами", – заявил Музаев.
Ранее Музаев заявил, что необходимо изменить аккредитационные требования. В настоящий момент специалисты согласовывают новый подход с правительством и администрацией президента.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: