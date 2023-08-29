Более 18 миллионов учеников пойдут в школы РФ 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 18 миллионов учеников пойдут в российские школы 1 сентября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Учебный год в этом году начнется 1 сентября для более чем 18 миллионов школьников в 40 тысячах школ, более чем 6,9 миллиона дошкольников в 33 тысячи детских садах и более 2,6 миллиона обучающихся в 3 тысячи колледжей", – сказала она.

В 2023 году в РФ зафиксировали рост числа первоклассников более чем на 8%. В школы отправятся почти два миллиона детей.

Голикова отметила, что с 1 сентября текущего года учеников начальных классов всех российских школ будут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Средства на реализацию этой цели были выделены из федерального бюджета.

Вместе с тем вице-премьер РФ отметила продолжение работы над поручением Владимира Путина, которое заключалось в создании не менее 1,3 тысячи школ к концу 2024 года и обеспечении доступности дошкольного образования на 100% до конца 2023 года. С 2019 года в 80 регионах РФ ввели в эксплуатацию 906 школ и 633 детских сада в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография".

До этого Минпросвещения РФ разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год. В него вошли 67 мероприятий. План составили для государственных школ, лицеев, гимназий, колледжей и техникумов.



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