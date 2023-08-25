ФИПИ опубликовал проекты ЕГЭ-2024

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты демонстрационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые выпускники школ будут сдавать в следующем году. Изменения не будут вноситься в экзамены по химии и базовой математике, сообщается на сайте Рособрнадзора.

"Все изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ), в том числе включение новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей", – отметили в ведомстве.

Изменения внесут в задачи, связанные с применением навыков анализа и школьниками различной информации, практических знаний, а также в задания, связанные с развернутым объяснением и аргументацией.

В экзамены по химии и базовой математике изменения в 2024 году вводить не планируется, резюмировали в Рособрнадзоре.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что ФИПИ опубликовал проекты демонстрационных вариантов ОГЭ для девятиклассников на 2024 год. Изменения были внесены в экзамен по русскому языку, в него включили четыре новых задания.

В экзамене по литературе изменили систему оценивания ряда заданий, первичный балл за их выполнение снизили с 42 до 37.



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