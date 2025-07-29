В Москве выдали почти 700 градпланов участков для объектов образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве с января по июнь 2025 года выдали 686 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства образовательных объектов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, данный результат на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о повышении интереса к развитию инфраструктуры дошкольного и школьного образования.

"Больше всего ГПЗУ в январе – июне 2025 года оформили в Центральном и Новомосковском административных округах – 129 и 122 единицы соответственно", – пояснил заммэра.

Кроме того, столица продолжает работу по оптимизации процедур оформления градостроительной документации. Все услуги теперь можно получить в электронном виде через портал mos.ru.

В свою очередь, председатель комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская добавила, что больше всего ГПЗУ за 6 месяцев выпустили в районах Басманном (21) и Таганском (19).

Ранее сообщалось, что за первые 6 месяцев 2025 года в Москве оформили 316 ГПЗУ для возведения разных объектов здравоохранения. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего градостроительных планов – 87 единиц – оформили в центре Москвы.