В школах РФ может появиться предмет основа безопасности и защита Родины

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый предмет под названием основа безопасности и защита Родины может появиться в российских школах с 1 сентября 2024 года. По этому вопросу создана рабочая группа, занимающаяся учебной федеральной программой, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анну Тимофееву.

В рабочую группу войдут представители Минобороны и МЧС, уточнила она. Тимофеева подчеркнула, что власти понимают необходимость и сложность этой работы.

"Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно", – рассказала она на круглом столе по теме "ОБЖ И НВП в школьной программе".

Все подобные работы будут утверждены, чтобы с 1 сентября следующего года школьники приступили к занятиям по обновленной учебной программе, заявила Тимофеева. По ее словам, перед департаментом стоят две задачи. Первая – следует внести изменения в 273-й закон в части переименования предмета ОБЖ в основу безопасности и защиту Родины, вторая – внести изменения в Федеральные образовательные государственные стандарты.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ведомство изучает вопрос о возврате в школы урока труда, который будет отличаться от технологии. Министр заявил, что в образовательных учреждениях преподают технологию в дополнение к уроку цифровой технологии.

