Вебинар по финансовой грамотности для педагогов пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве организуют вебинар по финансовой грамотности для учителей, рассказала руководитель столичного департамента финансов Елена Заббарова.

"Мы хотим помочь сформировать у школьников и студентов системные знания и навыки, которые они будут развивать в течение всей жизни", – сообщили на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на ее слова.

Руководитель департамента отметила, что занятие посвятят современным инструментам повышения финансовой грамотности в образовательных организациях. Учителя смогут планомерно внедрить эти знания в образовательный процесс.

Школьники и студенты узнают о правилах ведения личного бюджета, цифровой безопасности, основах инвестирования, предпринимательства и налогообложения, заключила руководитель центра финансовой грамотности Ольга Лукачева.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что в российские школы хотят вернуть оценку за поведение. Это планируют сделать с целью воспитания "хулиганов".