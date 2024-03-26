В ГД предложили создать образовательную "Евразийскую электронную школу"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В РФ следует создать единую образовательную платформу для стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее предложение думский депутат Яна Лантратова направила на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, пишет RT.

В своем письме парламентарий заявила, что в стране есть наработки в области цифровых образовательных платформ для среднего общего образования. Такие отечественные ресурсы пользуются популярностью за рубежом, отметила депутат.

В частности, в 2020 году на портале "Российской электронной школы" за год было порядка 50 миллионов посещений со стороны пользователей из других государств. В первую очередь к сервису обращались граждане из стран ближнего зарубежья, добавила Лантратова.

На этом фоне, продолжила она, в РФ сделает создать "Евразийскую электронную школу", которая станет единой цифровой образовательной платформой в сфере среднего образования для всех стран – участниц ЕАЭС. Сервис поможет создать территорию для свободного обмена лучшими педагогическими практиками и образовательными материалами для педагогов.

"На основании вышеизложенного, прошу вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть инициативу о создании "Евразийской электронной школы" и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в тексте обращения.

Платформа, считает депутат, сможет повысить эффективность распространения знаний о русском языке, культуре, обычаях и традициях среди жителей государств ЕАЭС.

Ранее стало известно, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза состоится в Москве 8 мая. Владимир Путин на встрече с главой коллегии союза Бакытжаном Сагинтаевым отметил, что подобные мероприятия организовываются с удовольствием. Президент также обещал принять в столице всех коллег.

