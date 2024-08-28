Анатолий Петрукович обсудил с педагогами ЮЗАО проект "Академический класс"

Фото: Юлия Прокофьева

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович обсудил проект "Академический класс" с ветеранами педагогического труда Юго-Западного округа столицы. Встреча состоялась в рамках обсуждения инициатив российского ученого по популяризации науки в молодежной среде.

Заслуженных педагогов заинтересовал вопрос расширения образовательной программы "Академические классы" в Москве и ЮЗАО и улучшения взаимодействия научных организаций со школами. По мнению Петруковича, проект "Академический класс" – актуальное и важное начинание для системы образования Москвы. Он объединяет московские школы, сетевые учреждения департамента образования и науки города Москвы, вузы и научные организации. Со стороны школ реализация проекта получила исключительно положительные оценки. ИКИ РАН также принимал участие в программе.

Как отмечает Петрукович, в настоящее время можно отметить снижение внимания к профильному академическому образованию в школе ввиду появления множества других направлений – медицинского, технического и других. На этом фоне непосредственно академические классы отчасти "теряются". В то же время для их работы требуются достаточно дефицитные сегодня педагогические специальности учителей естественных наук, а также серьезная подготовка и организация внешкольных мероприятий.

"Считаю, что проекту нужно придать второе дыхание. Прежде всего рассмотреть вопрос стимулирования заинтересованности участия в нем научных организаций. Будем привлекать к обсуждению этого вопроса как научное сообщество, так и учителей, которые участвуют в его реализации", – отметил Петрукович.

Как подчеркнул ученый, он проводил несколько встреч с директорами школ, увидел понимание данных вопросов и готовность к экспертному обсуждению.

Образовательные программы академических классов содержат элементы предпрофессионального образования. Они знакомят учащихся с применением научных знаний и результатов научных исследований в изучении проблем реальной жизни и основаны на погружении в научно-исследовательскую (проектную) деятельность. Ребята учатся осваивать современные методы научных исследований, самостоятельно получать новые научные знания, выдвигать и верифицировать гипотезы, работать в школьных научных обществах с учащимися из других классов, под руководством известных ученых. Задача проекта – мотивировать выпускников к выбору профессий, связанных с наукоемкими и высокотехнологическими отраслями экономики, важными для технологического суверенитета и опережающего развития страны.

К примеру, российские ученые из Института космических исследований РАН часто проводят открытые уроки в школах Юго-Западного округа. Петрукович уверен, что личное общение – это отличная возможность заинтересовать молодежь научными специальностями, показать, что у каждого есть шанс стать причастным к большому и важному делу на благо страны.

Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении московских школ и колледжей. Порядка пяти тысяч детских садов, школ и колледжей подготовлено в Москве к 1 сентября. Свыше двух тысяч зданий приведено в порядок по программе текущего ремонта. Возведено и введено в эксплуатацию 30 новых объектов. Также в текущем году в городе стартовала масштабная программа модернизации по новому стандарту "Моя школа", в рамках которой ко Дню знаний уже отремонтировали четыре здания.

