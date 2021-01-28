Сергунина: для столичных НКО проведут серию вебинаров по работе с персоналом и волонтерами

08:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Образовательный проект "НКО Лаб" проведет курс повышения квалификации для столичных некоммерческих организаций (НКО), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Курсы повышения квалификации для представителей некоммерческого сектора регулярно проводятся в коворкинг-центрах НКО с прошлого года. Они пользуются популярностью в том числе благодаря удобному дистанционному формату занятий. Новая интенсивная программа начнется 2 февраля. После обучения слушатели смогут получить удостоверения установленного образца", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Курс проведут эксперты-практики, преподаватели вузов и юристы. На онлайн-занятиях специалисты расскажут об алгоритмах подбора персонала и его мотивации, поделятся секретами грамотного подхода к проведению совещаний и собеседований. Всего запланировано восемь вебинаров.
Участникам после успешного прохождения курса выдадут удостоверение о повышении квалификации. Для записи на курс "Управление персоналом и волонтерами в НКО" необходимо подать заявку на почту edu-mdoo@go.mos.ru. В письме нужно указать ФИО, номер телефона и название организации.
"Слушатели курса получат необходимые знания о волонтерской деятельности, которые в дальнейшем могут понадобиться им в работе. Они узнают все о форматах добровольческой деятельности, о том, как сформировать команду волонтеров и как правильно выстроить работу с добровольцами", – добавил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.
Ранее сообщалось, что благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку только в прошлом году получили более полумиллиона горожан. На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, власти выделили 400 миллионов рублей.
Сейчас в столице насчитывается более 6,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс грантов для них проводят ежегодно. За последние пять лет поддержку от города получили более тысячи НКО.
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