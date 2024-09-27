Минэкономразвития: в России могут создать учебные классы для студентов на базе отелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут появиться учебные классы для студентов, которые получают образование в сфере туризма, на базе отелей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

В ведомстве отметили, что в День туризма в Российском государственном университете туризма и сервиса прошла встреча главы ведомства Максима Решетникова с представителями туриндустрии. Среди инициатив было озвучено создание таких классов.

"С предложением выступили Российский союз туриндустрии и "Завидово Девелопмент". Это позволит студентам получать практические знания и компетенции. Такую возможность Минэкономразвития проработает вместе с министерством науки и высшего образования России", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, участники встречи также обсудили формирование национального экспертного совета Минэкономразвития по развитию кадрового потенциала в туриндустрии.

Ранее замруководителя Роскачества Юлия Михалева сообщила, что в российских отелях может появиться формат India Friendly. По ее словам, основной задачей нового формата будет формирование комфортных условий пребывания туристов из Индии в России в таком ключе, который позволил бы обеспечить соблюдение традиций индийского народа.

