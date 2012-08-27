С 1 сентября школьников начнут учить религиозной культуре

В новом учебном году в московских школах вводится предмет "Основы религиозной культуры и светской этики". К этому курсу перейдет не только столица, но и вся Россия.

Об этом 27 августа напоминает информационный центр правительства Москвы со ссылкой на главу департамента образования столицы Исаака Калину.

"В России уже четвертый год апробируется курс "Основы религиозной культуры и светской этики". В Москве в прошлом году была апробация в Зеленограде, а в этом году вместе со всей Россией мы переходим на изучение этого курса", - сообщил Исаак Калина.

Занятия по данному предмету будут проводиться по ранее разработанным пособиям. Курс включает в себя шесть модулей: православие, ислам, иудаизм, буддизм, основы мировых религий и светская этика. Из них для изучения можно выбрать один.

Оценки за этот предмет ученикам ставить не будут. Как считают в министерстве образования, оценить уровень духовно-нравственного воспитания школьников невозможно.

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