Эксперт поддержал позицию Толстого о необходимости увеличения числа бюджетных мест в вузах

18:03
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Доцент кафедры журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Олег Петренко поддержал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого о важности расширения числа бюджетных мест в вузах.
"Я как преподаватель буду этому рад отдельно. Чем больше детей смогут получить образование бесплатно, тем лучше. Тем более, если они будут получать стипендию, смогут облегчить жизнь своим родителям", – заявил специалист.
Он также отметил, что озвученная идея может стать совершенно новой формой поддержки российских семей с детьми. Петренко добавил, что особенно актуально это решение для региональной системы образования.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что родители школьников в первую очередь заинтересованы в росте числа бюджетных мест. Он также отметил, что в России уже есть достаточно широкий доступ к бесплатному высшему образованию.
Согласно одному из поручений президента РФ Владимира Путина, в вузах страны в предстоящие два года организуют еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них предусмотрены для региональных образовательных учреждений.
В числе наиболее популярных вузов среди абитуриентов есть МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Такие данные приводит компания MAXIMUM Education, организовавшая опрос.
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