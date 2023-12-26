Более 13 тыс школьников посетили свыше тысячи экскурсий на предприятиях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 13 тысяч школьников посетили свыше тысячи экскурсий на городских предприятиях с начала учебного года. Воспитанники предпрофессиональных классов ознакомились с разными сферами производства и поговорили с потенциальными работодателями, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнила первый замруководителя столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук, знакомство с возможностями города в этих сферах помогает школьникам понять, какие производственные задачи предстоит решать, а также погрузиться в профессиональную культуру. Ребята узнали, какие ценности разделяют сотрудники разных компаний и учреждений, отметила она.

Школьники, обучающиеся в медицинских классах, побывали в четырех основных типа городских учреждений здравоохранения. Речь идет о детских и взрослых поликлиниках, многопрофильных стационарах и подстанциях скорой помощи. Ребятам рассказали, как осуществляется прием пациентов, также они узнали больше о деятельности врачей. У детей была возможность задать медикам все интересующие их вопросы.

"Школьники пообщались с терапевтами и хирургами, а затем с врачами наиболее интересующих их специальностей, в том числе с онкологами, травматологами-ортопедами, аллергологами-иммунологами, анестезиологами, реаниматологами, судмедэкспертами", – говорится в сообщении.

Ученики инженерных классов, в свою очередь, посетили технопарки и высокотехнологичные производственные комплексы. Ребята побывали на 80 предприятиях и узнали, как столица обеспечивает себя и другие российские регионы. Специалисты рассказали школьникам, чем занимается инженер на современном производстве, какие знания и навыки для этого нужны.

Экскурсии посетили и воспитанники IT-классов. Школьникам рассказали, как устроена самая популярная в РФ социальная сеть, как работает крупнейший в государстве интернет-провайдер и многое другое. Ребята задавали специалистам вопросы и узнали все особенности сферы цифровых технологий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что воспитанники предпрофессиональных классов в столице займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе высших учебных заведений. По словам мэра, это поможет ребятам определиться со сферой научных интересов и выбрать направление для деятельности в одном из вузов и НИИ-партнеров – в общей сложности их 53.

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