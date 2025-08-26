Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная школьница, которая сдала ЕГЭ на 400 баллов, поступила в Высшую школу экономики. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Надежда Яшмолкина из Москвы – единственная в стране 11-классница, получившая на ЕГЭ-2025 по 100 баллов сразу по четырем предметам: русскому, профильной математике, информатике и физике. Для продолжения образования она выбрала Высшую школу экономики – поступила на программу "Прикладная математика и информатика" факультета компьютерных наук", – сказано в сообщении.

Девушка рассказала, что готовиться к экзаменам начала прошлым летом. Дома смотрела онлайн-лекции и проходила курсы, а в школе разбирала с учителями сложные задачи и решала пробники.

Перед каждым экзаменом школьница переживала и была уверена, что будет подавать на пересдачу, если не получит 100 баллов.

Кроме того, во время учебного года Яшмолкина победила в шести профильных олимпиадах и приняла участие в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

При поступлении абитуриентка рассматривала несколько вариантов вузов, однако в конечном итоге выбрала факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, где стала студенткой программы "Прикладная математика и информатика" (ПМИ).

"На ПМИ мы стараемся сочетать гибкость обучения с глубиной, фундаментальностью подготовки будущих исследователей. Гибкость присутствует с первых дней обучения: студенты могут выбирать углубленные версии курсов по математике и программированию, дополнять свое обучение факультативами", – поделился академический руководитель программы, руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН Евгений Соколов.

Кроме того, он добавил, что студенты, которые сдали ЕГЭ на высокие баллы, часто показывают хорошие результаты в обучении и заявил, что рад выбору Яшмолкиной.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на вопрос, отменят ли ЕГЭ в 2026 году. Сообщается, что попытки убрать ЕГЭ были и будут, однако они не поддерживаются. При этом модель экзамена, которая существует в настоящее время, одна из самых содержательных и объективных во всем мире.