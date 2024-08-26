Психолог Евгений Лыков рассказал, как успешно подготовить ребенка к детскому саду

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Родителям, чтобы подготовить ребенка к детскому саду, стоит поделиться своими воспоминаниями об образовательном учреждении, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгения Лыкова.

Самое важное, по мнению эксперта, это собственное спокойствие родителей. Необходимо отнестись к детскому саду как к позитивному этапу взросления ребенка. Дети хорошо понимают эмоции взрослых, поэтому если для их родителей детский сад – это радостное событие, то и для малышей грядущие изменения будут чем-то положительным. Также все разговоры о детсаде должны быть только в позитивном ключе.

"Полезным будет поделиться своими хорошими воспоминаниями. Рассказать, что в саду вы узнали много полезного и интересного: научились рисовать, танцевать, петь, лепить", – подчеркнул Лыков в беседе с "Радио 1".

В беседах, делится психолог, стоит постараться сделать детсад более привлекательным местом для ребенка. Так, например, можно рассказать о бассейне, если он есть, или упомянуть о праздниках, куда часто приглашают разных артистов. Другим стимулом может стать полезный навык, которому вы можете обучить своего ребенка, а он, в свою очередь, сможет научить других ребят в своей группе.

Лыков отмечает, что оптимальный возраст для детсада начинается с трех лет. К этому моменту кризисы 2–3 лет прошли, малыш уже может оставаться без мамы долгое время, и при этом он способен понимать, что родители его не бросили, а через несколько часов заберут домой.

Ранее власти Москвы напомнили родителям о необходимости медосмотра малышей перед детсадом. Дети должны сдать анализы и сделать плановые прививки, необходимые перед началом учебного года.