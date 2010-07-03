В Москве открылась международная лингвистическая школа по изучению английского языка. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Учениками школы стали выпускники центров содействия семейному воспитанию, дети из многодетных и приемных семей столицы. Церемонию открытия провели на русском и английском языках.
Преподавать ученикам будут студенты-волонтеры из Австрии, Италии, Египта, Сербии, Греции, Китая и Турции. Все они прошли специальную подготовку по работе с детьми. Помогать вести занятия им будут студенты столичных вузов.
На церемонии открытия волонтеры рассказали историю своей страны, ее особенности, культурные традиции. После представительной части каждый из них выразил желание изучить историю и культуру России.
"Международная лингвистическая школа будет способствовать обогащению языковой культуры детей и подростков. Уроки помогут нашим ребятам лучше понять и принять многообразие культур мира", – отметил исполняющий обязанности директора учебно-методического центра "Детство" Сергей Трофимлюк.
Всего в школе обучаются 347 детей. Занятия в школе проходят в летнее время до 12 августа.
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