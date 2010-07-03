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09:46

В Рособрнадзоре рассказали о контроле за взяточничеством в ведомстве

образование общество

09:46

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Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова рассказала, как в ее ведомстве борются с коррупцией, передает РИА Новости.

"Общей статистики мы не ведем, но каждое контрольно–надзорное мероприятие сопровождается отдельно с точки зрения антикоррупционных мероприятий и вопросов, связанных с достоверностью и объективностью проверки", – подчеркнула замглавы Рособрнадзора.

Она добавила, что информация обо всех выявленных случаях взяток передается в правоохранительные органы, а эксперта, на которого пало подозрение, дисквалифицируют до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об особенностях заключения договора о платном обучении. По словам Наумовой, если в первичном договоре, который подписал абитуриент, не было пункта о том, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких дополнительных соглашений впоследствии возникнуть не может. Вместе с тем заместитель руководителя ведомства отметила, что за вузом остается право на индексацию и небольшой пересчет стоимости.

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образование общество

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