Петербургский чиновник осужден за взятки медом и яйцами

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Инспектор комитета по вопросам законности Сергей Бутин признан Петродворцовым районным судом Санкт-Петербурга виновным в получении взятки и мелком взяточничестве и оштрафован на 650 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

Было установлено, что с 2015 года Бутин неоднократно проверял незаконные торговые точки и брал взятки за непривлечение их сотрудников к ответственности. В частности, продавщице на улице Чебышевской чиновник предложил ежемесячно передавать ему по две тысячи рублей. Всего Бутин получил от нее не менее 32 тысяч.

Кроме того, Бутин игнорировал нарушения на торговой точке на улице Рубакина, в обмен на это забирая различные товары: банку меда за 700 рублей и три банки масла по 100 рублей каждая. При этом у продавца с той же улицы чиновник забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей.

Обвиняемый частично признал вину, уточнив, что "мед не брал". Помимо штрафа, Бутина на два года лишили права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления.