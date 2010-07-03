Генпрокуратура может возбудить дело по факту задержек багажа в Шереметьеве

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Представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной не исключает возможность возбуждения уголовного дела в связи с массовыми задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.

"Что касается наличия признаков уголовно наказуемых деяний, то он [вопрос] все-таки будет разрешен после того, как проверка будет официально закончена. Я этого не исключаю. Буквально осталась неделя-две и проверка будет завершена", – сказал Куренной в интервью на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Он подчеркнул, что прокурорские проверки пока продолжаются. Прокуроры изучают, как организовывалось наземное обслуживание рейсов в аэропорту. Проверка также затронула вопросы комплектования служб наземного обслуживания, их технического оснащения.

По заявлениям пассажиров об оказании услуг авиакомпаний "Аэрофлот" и "Северный ветер", не соответствующих требованиям законодательства, в отношении перевозчиков и их должностных лиц возбуждено 38 дел об административных правонарушениях. Дела возбуждены по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов".

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство аэропорта решило уволить многих руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево хэндлинг". В частности, уволены начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, замгендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, гендиректор общества.

С 1 июня в Шереметьеве отмечались задержки с выдачей багажа на некоторых рейсах. Также были замечены задержки при отправке багажа трансферных пассажиров.

