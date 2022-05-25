Более 2 млн школьников отметили последний звонок в России

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Более двух миллионов школьников из 30,5 тысячи образовательных учреждений отметили последний звонок, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правопорядок на торжественных мероприятиях, которые начались 17 мая, обеспечивали свыше 121 тысячи полицейских, правонарушений допущено не было, уточнили в министерстве.

"В этой работе также участвовали сотрудники Росгвардии, добровольные народные дружины и частные охранные организации. Перед началом торжеств были организованы комплексные обследования мест их проведения. На прилегающих территориях дежурили сотрудники ГИБДД", – приводятся слова Волк на сайте ведомства.

19 мая в Москве стартовал основной период сдачи ОГЭ, он продлится до 9 июля. Всего экзамены сдадут более 97 тысяч человек. Популярными предметами в 2022 году стали обществознание и информатика, их выбрали свыше 50 и 38 тысяч человек соответственно.

